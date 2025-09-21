Saadet Partisi Genel Başkanı: Siyaset değil, cihad yapıyoruz!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "mücadele anlamına gelen cihad ruhuyla siyaset yürüttüklerini" belirterek, "Biz siyaset yapmıyoruz, biz cihad yapıyoruz. Biz Ahmet, Mehmet başkan olsun mücadelesi değil, Milli Görüş'ü iktidara getirip İslam birliği kurmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Düzce Akçakoca'daki "Kadro Kampı"na katılarak, gençlerle bir araya geldi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir'in eşlik ettiği Arıkan, dünyada şu an 120 civarı aktif silahlı çatışmanın yaşandığını, bu çatışmaların yüzde 74'ünün İslam coğrafyasında gerçekleştiğin söyledi. Arıkan, "Neden İslam coğrafyası bu vaziyette? 120 çatışmanın yüzde 74'i neden İslam coğrafyasında?" sorularını yöneltti.

Geçtiğimiz günlerde Malezya'ya gerçekleştirdiği ziyareti anlatan Arıkan, D-8 ruhunu yeniden canlandıracaklarını kaydetti. Malezya'da Vietnam, Sri Lanka, Tayland, Endonezya, Pakistan ve Filistin'in de aralarında bulunduğu 9 ülke heyetiyle yapılan toplantılarda ortak gündemin Gazze olduğunu belirten Arıkan, "Herkesin 'Gazze için bir şeyler yapılmalı' dediğini ama icraatın eksik kaldığını" ifade etti.

Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed başta olmak üzere görüştükleri birçok İslam ülkesi liderinin Türkiye'nin rolüne dikkati çektiğini anlatan Arıkan, Türkiye'de bir Saadet Partisi iktidarı beklentisinin ön plana çıktığını savundu. İsrail'in Gazze'de soşkırım yaptığını anlatan Arıkan, hedefi büyüten Siyonizmin, durdurulmaması halinde Gazze'yle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun insanlık tarihinde eşsiz bir yere sahip olduğunu kaydeden Arıkan, filonun oluşturulabilmesi, iktidarlarına rağmen birçok ülkeden vicdanlı insanların gemilere binmesi hedefine ulaşıldığını söyledi.

"Mücadele anlamına gelen cihat ruhuyla siyaseti yürüttüklerini" vurgulayan Arıkan, "Biz siyaset yapmıyoruz, biz cihat yapıyoruz. Biz Ahmet, Mehmet başkan olsun mücadelesi değil, Milli Görüş'ü iktidara getirip İslam birliği kurmanın mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.



