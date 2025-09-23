Sivas ve 3 İlde FETÖ Operasyonu: 4 Üniversite Öğrencisi Yakalandı

Sivas merkezli olarak 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sivas merkezli olarak Tokat, Manisa ve İzmir'de yapılan operasyonlarda, üniversite öğrencisi olan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonun Detayları

Sivas merkezli olarak başlatıldı.

merkezli olarak başlatıldı. Tokat , Manisa ve İzmir 'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

, ve 'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 4 üniversite öğrencisi şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın Seyri

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



