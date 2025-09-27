Kırşehir'de evlat dehşeti: Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü
Kırşehir'de bir süre önce soy ismini değiştiren 37 yaşındaki şahıs, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. İki akrabasını ise bıçakla yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 22:11, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 22:11
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. (37) ile annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö. (71) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine evde anne ve babasını bıçaklayan Ö.K, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerce yapılan incelemede, zanlının anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akrabaları ise sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.