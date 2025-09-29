5 aylık bebeğini ölüme terk eden anneye 22 yıl hapis

11 Mayıs 2023'te Kastamonu'nun Topçuoğlu Mahallesi'nde 5 aylık Esmanur G., yatağında ölü bulundu. Olayı şüpheli gören polis, anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı C.H.'yi gözaltına aldı. Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

OTOPSİ RAPORU: BESLENME VE BAKIM EKSİKLİĞİ

Yapılan otopsi incelemesinde, bebeğin yeterince beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Bu bulgu üzerine anne Yasemin G. ve C.H. hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

Dava kapsamında anne ve C.H. bir süre sonra tahliye edildi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında anne Yasemin G.'nin "alt soydan akrabayı öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. C.H. için ise delil yetersizliğinden beraat talep edildi.

ANNE: "BÜTÜN GÜN DIŞARIDAYDIM"

Duruşmada savunma yapan Yasemin G., olay günü evden çıkıp sabaha kadar dönmediğini anlatarak, bebeğine mama verdiğini, ancak ertesi sabah eve döndüğünde çocuğu ölü bulduğunu söyledi. C.H. ise hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını istedi.

AVUKATIN SAVUNMASI

Sanık avukatı, bebeğin kesin ölüm sebebinin tespit edilemediğini ve olay yerinde mama bulunmadığını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

22 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, anne Yasemin G.'yi "ihmal sonucu kasten öldürme" suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. C.H. ise beraat etti.