Kazada ölen anne, baba ve oğullarına yürek burkan veda

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü olan anne, baba ve 6 yaşındaki oğulları yan yana son yolculuklarına uğurlanırken, ailenin en küçüğü 4 yaşındaki kızları ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Cenaze namazları yan yana kılınan ailenin yakınları sinir krizi geçirirken, feryatları yürekleri dağladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ankara-İzmir D300 kara yolundaki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana gelen ve 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin de yaralandığı feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi.

Anne, baba ve oğulları birlikte defnedildi

Kazada hayatını kaybeden baba Hamza Uzunaltın (32), anne Elif Büşra Uzunaltın (29), çocukları Kemal Uzunaltın'ın (6), Barbaros Mahallesi Ali Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazları birlikte kılınan anne-baba ve 6 yaşındaki oğullarının yan yana duran tabutlarını görenler gözyaşlarına hakim olamadı. Hamza Uzunaltın babası Kemal ve annesi Sevinç Uzunaltın cenaze öncesinde ve sonrasında güçlükle ayakta dururken feryatları yürek burktu. 4 kişilik ailenin en küçük bireyi olan 4 yaşındaki Elanur Uzunaltın'ın ise Ege Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenaze namazına Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzunaltın ailesinin 3 ferdi cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tuğçe Karakayış (35) Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde, Abdullah Mavzer (27) Yunusemre ilçesindeki Hacı Nusret Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza

Salihli'den İzmir istikametine gitmekte olan Hamza Uzunaltın idaresindeki 35 BLC 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Mert Gülderen (41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybederken 4 yaşındaki Elanur Uzunaltın da ağır yaralandı. Pikapta bulunan 2'si çocuk 5 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ise facianın boyutunu gözler önüne sermişti.

