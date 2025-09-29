50 yaşındaki polis memuru kalbine yenik düştü

1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
Erdoğan açıkladı: 81 ile 500 bin sosyal konut inşa edilecek
Erdoğan açıkladı: 81 ile 500 bin sosyal konut inşa edilecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
Ana sayfaHaberler Yaşam

50 yaşındaki polis memuru kalbine yenik düştü

Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Selmani Uçar (50), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 17:45, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 18:07
Yazdır
50 yaşındaki polis memuru kalbine yenik düştü

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Selmani Uçar, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Uçar'ın cenazesi, memleketi Kozan ilçesine getirildi. Kozan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı ailesi, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, kamu kurumu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kozan Müftüsü Mustafa Kaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Uçar dualarla toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber