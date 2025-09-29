Kıraathanede husumetlilerini vurarak öldüren baba-oğul tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce Mert Atalay, tartıştığı Enver Ökmen'i bacağından vurarak yaraladı. Bir süre cezaevinde kalan Atalay, daha sonra taliye olurken Ökmen ile aralarında husumet meydana geldi. Enver Ökmen ve oğlu Arda Ökmen husumetli oldukları Mert Atalay'ın bulunduğu kıraathaneye geldi. Burada Enver Ökmen av tüfeğiyle, oğlu Arda Ökmen ise tabancayla Atalay'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Enver Ökmen ve oğlu Arda Ökmen, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi. Enver Ökmen ve oğlu Arda Ökmen, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.