Mardin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 2 tutuklama
Mardin'in Artuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 20:58, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 21:03
Olay, 27 Eylül Cumartesi günü Kotek Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Demir (35) olay yerinde hayatını kaybederken, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.