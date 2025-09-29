Ankara'da kontrolü kaybeden otomobil tankere çarptı: 3 ölü

Kaza, saat 17.40 sıralarında Kahramankazan ilçesinde İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu oto lastik tamircisinde lastiklerini yaptıran park halindeki tankere çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) hayatını kaybederken, B.E. (16) ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan K.E. Etimesgut Devlet Hastanesine, B.E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı ise oto lastik tamircisinin güvenlik kamerasına yansıdı.