Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Suçla ve suçluyla mücadele aralıksız sürüyor...

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

9 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kırmızı bültenle aranan 9 kişi, farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Gürcistan'da 3, Almanya'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, İsviçre'de 1 ve Hırvatistan'da 1 olmak üzere toplam 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A. ve L.C.B. isimli şahısların Türkiye'ye getirildiği açıklandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

- "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

- "Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

- "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

- "Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs ALMANYA'da,

- "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs ALMANYA'da,

- "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nde,

- "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nde,

- "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İSVİÇRE'de,

- "Uyuşturucu Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs HIRVATİSTAN'da yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.



