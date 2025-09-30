Marmaray'da babayı darbeden sanığa 1 yıl 5 gün hapis cezası

Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapması için söz verilen sanık Ekrem Dur, olay tarihinde evine gitmek için Marmaray'a bindiğini ifade ederek, "Deniz bey Bostancı taraflarında Marmaray'a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'Özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti" dedi.

Dur, inmek için kapıya yaklaştığında kızın hüngür hüngür ağladığını gördüğünü belirterek, "Deniz bey de hemen yanındaydı. Ben sakin bir tonla 'Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın.' dedim. O da bağırarak 'Hak etti bunu, az bile yaptım. Sana ne lan, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim.' dedi. Ben de, 'Hepimiz kapı ağzında duruyoruz, Marmaray kalabalık bu suç değil ki.' deyince, 'Uzatma lan işine bak, kes sesini. İn aşağı seninle orada görüşelim.' dedi. Sonra içeride tehdit etmeye başladı." şeklinde savunma yaptı.

Kavga edeceklerini düşünerek müştekiye istemsiz bir şekilde vurduğunu belirten sanık, müştekiden özür dilediğini ve böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu dile getirdi.

Müşteki Deniz Eroğlu ise sanığın yumruk atıp kaçtığını ve burnunun kırıldığı için kanamaya başladığını anlatarak, atılan iftiraların kendisini yumruktan daha çok üzdüğünü söyledi.

Kararını açıklayan hakim, sanık Ekrem Dur hakkında "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına hükmetti.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.