Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

İsrail'in tüm müdahalelerine rağmen yeni bir insani yardım filosu olan Özgürlük Koalisyonu Filosu, Gazze Şeridi'ne doğru ilerliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 22:58, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 23:15
Bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Bir filo daha İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Şeridi'ne doğru ilerliyor. İtalya'nın Otranto kentinden 30 Eylül'de yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu, 11 gemiyle Yunanistan'a bağlı Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun ardından İsrail'in Gazze'deki yasa dışı ablukasını kırmaya yönelik yeni bir sivil girişimi temsil eden filo, mayıs ayında Malta açıklarında saldırıya uğradıktan sonra onarılan Vicdan (Conscience) gemisi, "Özgürlük Filosu Koalisyonu " ve "Gazze'ye Binlerce Madleen" girişimleri dahilindeki gemilerden oluşuyor.

2 Mayıs'ta organizatörlerin İsrail'i sorumlu tuttuğu bir insansız hava aracı saldırısına uğrayan Vicdan gemisinde 25 ülkeden onlarca uluslararası gazeteci ve sağlık çalışanı bulunuyor. Bu gemideki aktivistler, kuşatma altındaki Gazze'de bulunan sağlık ve medya çalışanı arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyor.

Onarımının ardından göreve çıkan "Özgürlük Filosu Koalisyonu" ve "Gazze İçin Binlerce Madleen" dahilindeki on tekneyle birlikte Gazze'ye ilerleyen Vicdan gemisi, Gazze'ye yabancı basın mensuplarının girişine izin vermeyerek medya karartması uygulayan İsrail'in medya ablukasını kırmayı da amaçlıyor.

Küresel Sumud Filosu'na bağlı bir gemi hala Gazze'ye seyir halinde

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşan tüm gemilerine el koyduğu ve aktivistlerinin tamamını gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu'na bağlı bir gemi Gazze Şeridi'ne doğru seyrine devam ediyor. Küresel Sumud Filosu, Marinette adlı geminin hala güçlü bir şekilde seyir halinde olduğunu belirtti. Mısır'ın Port Said kenti açıklarında olan Marinette, İsrail'in müdahale ettiği riskli bölgeye girdi.

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere dün akşam saatlerinde baskın düzenlemeye başlamış, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan yaklaşık aktivistler İsrail savaş gemisine bindirilerek Aşdod Limanı'na götürülmüştü. İsrail ordusu, filodaki gemilerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğunu açıklamış, "Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" ifadelerini kullanmıştı.

