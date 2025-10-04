İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün yurda getirilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda gasbedilen Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama yaptı.

Teknelerde yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü belirten Keçeli, nihai rakamın henüz kesinleşmediğini kaydetti.

Kalan vatandaşların işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Keçeli, söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer almasının planlandı bilgisini paylaştı.