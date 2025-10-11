Türkiye enerjide lig atlıyor: Karadeniz Gazında ihracatın önü açıldı!

Enerji sektöründe önemli bir kavşak noktası konumuna yükselen Türkiye yeni bir aşamaya geçiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Karadeniz'de üretilen yerli doğalgazın sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) dönüştürülerek ihraç edilebilmesinin önünü açtı.

Böylece enerji ithalatçısı olan Türkiye söz konusu kararla artık enerji ihracatçısı ülkeler ligine yükselecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yüklenerek "Uluslararası piyasalardan doğalgaz almak, bakkaldan gazoz almaya benzemez" sözü, EPDK'nın söz konusu kararıyla artık yeni bir safhaya geçiyor.

TEŞVİK EDİLECEK

EPDK tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler kapsamında, doğalgaz depolama yatırımları teşvik edilecek. Türkiye'nin doğalgaz arz esnekliğinin artırılması ve uluslararası piyasalardaki ticari fırsatların değerlendirilmesi amacıyla, yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz (FSRU) tesislerinin yerinden ayrılması ve ihtiyaç olan başka bölgelerde hizmet verebilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Türk karasularında bulunan yerli veya yabancı deniz taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, doğalgaz toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilerce LNG satışı gerçekleştirilmesine olanak sağlandı.

ARZ GÜVENLİĞİ

Yapılması planlanan mevzuat değişiklikleri ile; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen politikalarla uyumlu olarak, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefi yolunda arz güvenliği ve kaynak çeşitliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca bu süreçte Karadeniz'de üretilen yerli doğalgazın gerek boru hatları ile gerekse de sıvılaştırma tesisleri vasıtasıyla sıvılaştırılarak ihracatının da önü açılıyor. Doğalgaz ithalatı ve ihracatında hem özel sektör hem de kamu şirketleri açısından süreçler daha da hızlandırılarak ticaret hacminin artırılması, doğalgaz depolama yatırımlarının teşvik edilmesi ve iletim sisteminin daha etkin işlemesi de düzenlemenin hedefleri arasında.

HEDEF 4 TRİLYON METREKÜP

Söz konusu ihracat kararı şu an keşfi gerçekleştirilen 785 milyar metreküplük doğalgazın yanı sıra hala keşfedilmeyi bekleyen ve büyüklüğü uzmanlarca 4 trilyon metreküp olarak varsayılan gazın uluslararası pazara açılması için de önem taşıyor. Şu an Türkiye'nin Karadeniz'de günlük doğalgaz üretimi yaklaşık 10 milyon metreküpe dayanırken, 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun devreye alınmasıyla üretim 20 milyon metreküpe, 2028'de faz-3'e geçilmesi ile birlikte de üretim 40 milyon metreküp seviyelerine yükselecek.