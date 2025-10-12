Çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü

Zanlı koca, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

