İşçi/Esnaf Olarak Geçen Süre 5510'a Tabi Memur İçin Fayda Sağlar Mı?

İntibak işlemleri:

5510 sayılı Kanunda, 5434 sayılı Kanunda olduğu gibi emekli keseneğine esas aylık tabiri bulunmaz.

5510 sayılı Kanunda Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerinde memurun almakta olduğu görev aylığı esas alınır ve prime esas kazançlar esas alınarak kesinti yapılır. Memurun hem memurluk süresi hem işçilik veya esnaflık süresi olsun bir intibak işlemi yapılarak kesintiler belirlenmez.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 36 hükmünde belirtilen sınıflarda memurluk görevini yapmakta olanlar için bitirmiş oldukları mesleki okullar sonrası çalışmış oldukları meslekleri ile ilgili geçen sürelerin memurların kazanılmış hak aylık derecelerini belirleyeceğini belirten hükümler bulunur.

Bu hükümler şöyledir;

"Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

"Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

"Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."

"Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

"Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçmemektedir, kamu sektöründe geçen sürelerin tamamı değerlendirilmektedir.

HÜKÜMLERİN YORUMU:

657 sayılı Kanundaki bu hükümler ve diğer tüm hükümler, hem 5434 hem de 5510'a tabi memurlar için uygulanmaktadır.

Önemli Husus:

Memurların mesleği ile ilgili geçen sürelerinin söz konusu hükümler çerçevesinde dikkate alınabilmesi için mutlaka kişilerin mesleki okulları bitirdikten sonra geçen süreler olması ve belirtilen hizmet sınıflarında görev yapması gerektiğidir. Nitekim, geçmişte Devlet Personel Başkanlığının ve günümüzde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün (https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/personel-gorusleri-i-98889) vermiş olduğu görüşler bu minvaldedir.

5510'a tabi memurlar hakkında uygulanan bu hükümler emekli keseneğine esas aylık intibakı niteliğinde olmayıp, kazanılmış hak aylığı niteliğinde olduğundan memurun almakta olduğu görev aylığını belirler, görev aylığını belirleyeceğinden dolayı da görev aylığını artırmaya katkı sağlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerini belirlemede kullanılan prime esas kazanç tutarını da artırabilir. Yapılan bu işlemler de 5510'a tabi memurun emekli aşamasında sadece emekli ikramiyesini belirlemede kullanılır.

İntibak işlemleri için sonuç değerlendirmemiz;

5510 sayılı Kanuna tabi memurun işçi veya esnaflık sürelerinin (özel sektör için en fazla 12 yılı, kamu sektöründe geçen süreler için tamamı) bitirmiş oldukları öğrenimlerine göre meslekleri ile ilgili bir çalışma ise ve bu çalışmaları belgelendirilmiş ve de bu mesleklerini icra eden sınıflarda görev yapıyorlar ise yeni memurun derece ve kademesini yükseltir, böylece görev aylıkları, dolayısıyla da SGK prime esas kazanç tutarını artırır.

5510 a tabi memurun emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır konusu:

Emekli ikramiyesi hesabı, 5434 sayılı Kanun esaslarına göre hesaplanacaktır. Bu konu 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde belirlenmiştir. Buna göre de, memurun görevde iken hizmeti, derecesi, kademesi, ek göstergesi bu belirlemede önem kazanmaktadır. Dolayısıyla mesleği ile ilgili geçen sürenin az veya çok olması burada önem kazanmaktadır. Sonuçta, emekli ikramiyesinde bir kayıp söz konusu olmamakta, ancak mutlaka emekli olunan tarihte memur statüsünde olma koşulu aranmaktadır. Bu konudaki değerlendirmelerimiz için,

