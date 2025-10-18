İzmir'de bir eğlence merkezinde dekor duvarının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence merkezinde dekor duvarın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 08:28, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 08:29
Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezindeki dekor duvar, henüz bilinmeyen nedenle müşterilerin üzerine çöktü.
Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.