Hatay'da sorumsuz sürücü pes dedirtti: Motosikletle koltuk taşıdı
Payas'ta bir şahıs akan trafikte kendi canını ve yayaların canını hiçe sayarak 3 tekerlekli motosikletinin üzerinde koltuk taşıdı. Umursamaz şahıs etrafta paniğe yol açarken o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 09:38, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 09:32
Sorumsuz sürücü korku dolu anlar yaşattı...
Hatay'ın Payas ilçesinde trafikte seyir halindeki bir sürücü, üç tekerlekli motosikletin üzerinde koltuk taşındığını fark edince o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
MOTOSİKLETLE KOLTUK TAŞIDI
Kaydedilen görüntülerde, motosikletin demir korkuluğuna oturtulan koltuğun trafikte o şekilde taşındığı açıkça görüldü.
CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI
Saniye saniye kaydedilen görüntüde koltukla bu şekilde yolculuk yapan sürücünün hem kendi canını hem de çevredeki yayaların güvenliğini riske attığı görüldü.