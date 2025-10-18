Malatya'da şantiyede rahatsızlanan işçi, hastanede kurtarılamadı
Battalgazi ilçesinde 2 gün önce işe başladığı şantiyede rahatsızlanan 38 yaşındaki işçi Derviş Sontay kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yapımı devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde 2 gün önce işe başlayan Derviş Sontay rahatsızlandı.
Durumu fark eden arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Sontay, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste müdahale edilen Derviş Sontay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Sontay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.