HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu tutuklandı

İstanbul'da yürütülen Bankalararası Kart Merkezi (BKM) soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) suç duyurusunun ardından, BKM'de 2023 yılında gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası gündeme geldi. Bu kapsamda, aralarında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu Osman Arslan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Soruşturma, finans sektöründe şeffaflık ve yasalara uygunluk açısından dikkatle takip ediliyor.

İhalede Usulsüzlük İddiası

TCMB, 6 Aralık 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'na verdiği dilekçede, BKM bünyesindeki "Çipli Plastik Kart Alımı" ile "Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme" projelerinde ihale düzenlenmeden hizmet alındığını belirtti. Ayrıca, bazı hizmetlerin Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ile Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden doğrudan alındığı ifade edildi. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma karşılığı yemek kartı üzerinden ödeme yapılmasının da mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

Tutuklananlar Arasında Önemli İsimler

Savcılık, olayda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve diğer 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. 10 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerden aşağıdaki isimler tutuklandı:

Baran Aytaş

Emrah Şener

Bora Koç

Mehmet Fatih Demirbaş

Birol Kanbir

Osman Arslan

Muhammed Güven

Tutuklananlar arasında özellikle HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu Osman Arslan'ın bulunması dikkat çekiyor. Soruşturma süreciyle ilgili gelişmeler yakından izleniyor.



