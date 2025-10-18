10 bin liralık hesaba 45 TL şarj ücreti!
İstanbul Kadıköy'de bir meyhanede müşterinin hesabına eklenen 45 TL'lik şarj ücreti şaşkınlık yarattı. Bu uygulama sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 16:18, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 16:20
Restoranların servis ücreti, kuver, harcama limiti uygulamaları tepki çekmeye devam ederken, İstanbul'da Kadıköy'de ünlü bir meyhanedeki uygulama yok artık dedirtti.
Sabah Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bir arkadaşının yaşadığı olayı köşesine taşıdı. "Şarjı hesaba şarj etmişler" başlıklı yazının ilgili bölümü şöyle:
- Geçenlerde arkadaşlarla gittik. Gerçekten de dedikleri kadar var, her şey harikaydı.
- Ancak bir arkadaşım aynı mekanda geçen ay yaşadığı bir olayı anlatınca şaştım kaldım! Ödediği yaklaşık 10 bin liralık hesabın içinde 45 liralık şarj ücretinin de olduğunu söyleyince şaka yapıyor sandım başta; yapmıyormuş!
- Adisyonun fotoğrafını gösterince ikna oldum ama bu nasıl bir işletme zihniyetidir, nasıl bu kadar küçük düşünebilirler anlayamadım doğrusu! Gerçekte pes diyorum...