Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu Bakanlar Oturumu'na ilişkin açıklama

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Oturumu"nun açılışında konuştu.

Emine Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğunu ifade etti.

Bu özel oturumun, sıfır atık vizyonunu paylaşmak, fikir teatisinde bulunmak ve geleceğe dair ortak adımlar atmak için, önemli bir fırsat olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin sıfır atık yolculuğunun neredeyse 8 yılı geride bıraktığını söyledi.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Devlet kurumlarından, yerel yönetimlere, özel sektörden sivil topluma kadar, güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduk. Farkındalık çalışmalarına ağırlık verdik. Bilhassa gençler ve çocuklar için, özel eğitim programları düzenledik. Süreç içinde, kadınların olağanüstü desteğini gördük ve çevre konularında, ne kadar önemli aktörler olabildiklerine, şahit olduk." dedi.

"Sıfır Atık Mavi" ve "Su Verimliliği" kampanyası gibi yeni açılımlarla çevre seferberliğini büyüttüklerini ifade eden Erdoğan, 2022 yılı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 105 ülkenin eş-sunuculuğunda kabul edilen Sıfır Atık Kararının öncüsü olmaktan tarifsiz kıvanç duyduklarını söyledi.

- "Tüm ülkelerin sorumluluk almada elini taşın altına koymasına bağlıdır"

Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki sıfır atık bugün dünya kamuoyu tarafından bilinen, hemen herkesin, gündelik hayatına girmiş bir kavramdır. Ancak, bu farkındalığı ilerletmek ve insanlığın ortak başarı hikayesi yapmak, hepimizin eşit çabasına muhtaçtır. Bildiğiniz gibi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle, 'kimsenin geride kalmadığı, bir dünya' idealimiz var. Bu ideali gerçekleştirmenin anahtarı, tüm ülkelerin sorumluluk almada elini taşın altına koymasına bağlıdır. Bilhassa iklim değişikliği ile mücadelede, ülkeler arasında, küresel hakkaniyetin sağlanmasından, çok uzak olduğumuzu, üzülerek görüyoruz. Ne yazık ki, uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütler, her zaman yerine getirilmiyor. O nedenle, bugün bilhassa bu konuyu, sizlerin dikkatine taşımak istedim." ifadelerini kullandı.

- "Hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyiz"

Küresel iklim değişikliğine yüzde 1 bile katkısı olmayan ülkelerin yok olmayla karşı karşıya gelecek kadar ağır bedeller ödediklerini vurgulayan Erdoğan, hemen her gün dünyada bir yerin daha doğal afetlerle tahrip olduğuna ve yeni insani krizler doğduğuna dair haberler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye olarak biz, iklim ve çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası işbirliğini ve ortak hedefler belirlenmesini son derece önemsiyoruz. O nedenle, bu buluşmanın, adil sorumluluk paylaşımına dayalı, stratejik ortaklıkların başlayacağı, bir zemin olmasını temenni ediyorum. İklim değişikliği sonuçlarından, orantısız etkilenen ülkelerin gözetildiği, hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyiz. Çünkü iklim adaletsizliği, bugün sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda, insan hakları meselesidir."

Erdoğan, atık kirliliği, karbon salınımları, biyoçeşitlilik kaybı gibi çevre ve iklim değişikliği sınamalarının sınır tanımayan ve herkesi etkileyen ortak sorunlar olduğuna dikkati çekti.

Bu sorunların çözümü ve sıfır atık vizyonunun küresel ölçekte başarıya ulaşmasının, uluslararası işbirliği ve ortak hedeflerle mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, Forumda da bazı oturumlarında ele alınacağı üzere, şehirlerin modern çağda en çok atığın üretildiği kaynak olduğunun bir gerçek olduğunu vurguladı.

- "Sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları her geçen gün hayati önem kazanıyor"

Bu atık miktarının başlı başına küresel bir kriz haline geldiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Bugün, dünya genelinde her yıl, 2 milyar tondan fazla, belediye atığı üretilirken, 25 yıl içinde atık hacminin 3.8 milyar tona ulaşacağı, tahmin ediliyor. O nedenle, yerel yönetimlerin, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları her geçen gün hayati bir önem kazanıyor. Bu noktada, ülkelerinizde hayata geçirdiğiniz, sıfır atık uygulamalarının, adil ve sürdürülebilir bir dünyanın inşasında, belirleyici olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak her zaman sıfır atık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına, teknoloji transferine ve ortak projelere katkı sunmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizlerin buradaki varlığı ve Sıfır Atık Forumuna vermiş olduğunuz destek, insanlığın geleceği için çok önemli bir katkıdır. İnanıyorum ki bu güzel başlangıç ülkelerimiz arasında; döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, ve kaynak verimliliği konularındaki güçlü bir dayanışmanın vesilesi olacaktır. Dünyadan 63 ülkenin Çevre Bakanını ve Bakanlık temsilcilerini bir araya getiren bu kıymetli oturumun hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Toplantısı"na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alya Abdelrahim Alharmoodi, Togo Çevre ve Orman Kaynakları Bakanı Katari Foli-Bazi, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev, Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Messouda Mohamed Laghdaf, Maldivler Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmed Nizam, Fiji Yerel Yönetimler Bakanlı Maciu Katamotu Nalumisa, Mısır Yerel Yönetimler Bakanı ve Çevre Bakanı Vekili Prof. Dr. Manal Awad Mikhaiel Aboughatas, Benin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Jose Didier Tonato, BRS İcra Sekreteri Rolph Payet, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov, Türkmenistan Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanı Charygeldi Babanyyazov, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjarani, Sierra Leone Çevre ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mima Yema Mimi Sobba, Karadağ Mekansal Planlama, Şehirleşme ve Devlet Varlıkları Bakanı Slaven Radunovi, Mali Çevre, Temizlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Doumbia Mariam Tangara, Malezya Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Kor Ming Nga, Gabon Çevre, Ekoloji ve İklim Bakanı Mays Lloyd Mouissi, Esvatini Turizm ve Çevresel İşler Bakanı Jane Matty Mkhonta-Simelane, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı OJSC Yönetim Kurulu Başkanı Etibar Abbasov, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, Kamboçya Dışişleri Bakanı Ojano Sabo katıldı.



