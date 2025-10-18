Otobüs şoförüne 'Kızıma neden bağırdın' yumruğu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yolcu, kızına bağıran otobüs şoförüne defalarca yumruk attı. Şok edici saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 18:08, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 18:09
Bursa'nın Gemlik ilçesinde terminalde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne yumruk attı.
O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Gemlik ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişi, kızına bağırdığını ileri süren kişi, şoförü defalarca yumruk atarak darbaetti.
Saldırgan, çevredekiler tarafından otobüsten uzaklaştırılırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.