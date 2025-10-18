Beşiktaş, iki dakikada yıkıldı
Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği'ne iki dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışında büyük yara aldı!
Beşiktaş, evinde Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Maçı konuk ekip iki dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş zirve yarışında yara aldı.
Sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure forma giyemedi.
3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.
Yalçın, savunmanın sağında cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson'u görevlendirdi. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin yerine Cengiz Ünder'e ilk 11'de görev verirken, David Jurasek'i kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a sol bekte formayı teslim etti.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
36' Abraham ön direkte sağ ayağıyla dokunuşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı
İKİNCİ DEVRE
46' Cerny'nin yerine Mustafa oyuna girdi
47' Beşiktaş, Cengiz Ünder'in goüyle 1-0 öne geçti
71' Siyah beyazlılarda Cengiz'in yerine Rashica oyuna dahil oldu
75' Beşiktaş'ta Emirhan sarı kart gördü
79' Beşiktaş'ta Rıdvan yerine Jurasek, Abraham yerine Jota Silva oyuna dahil oldu
79' Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. David Jurasek, oyuna girer girmez topa ilk müdahalesinde kendi kalesine gol attı
81' Daryl Franco'nun golüyle konuk ekip maçı 2-1'e getirdi
90' Maç sona erdi