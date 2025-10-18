Beşiktaş, iki dakikada yıkıldı

Beşiktaş, evinde Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Maçı konuk ekip iki dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş zirve yarışında yara aldı.

Sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure forma giyemedi.

3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Yalçın, savunmanın sağında cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson'u görevlendirdi. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin yerine Cengiz Ünder'e ilk 11'de görev verirken, David Jurasek'i kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a sol bekte formayı teslim etti.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

36' Abraham ön direkte sağ ayağıyla dokunuşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı

İKİNCİ DEVRE

46' Cerny'nin yerine Mustafa oyuna girdi

47' Beşiktaş, Cengiz Ünder'in goüyle 1-0 öne geçti

71' Siyah beyazlılarda Cengiz'in yerine Rashica oyuna dahil oldu

75' Beşiktaş'ta Emirhan sarı kart gördü

79' Beşiktaş'ta Rıdvan yerine Jurasek, Abraham yerine Jota Silva oyuna dahil oldu

79' Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. David Jurasek, oyuna girer girmez topa ilk müdahalesinde kendi kalesine gol attı

81' Daryl Franco'nun golüyle konuk ekip maçı 2-1'e getirdi

90' Maç sona erdi



