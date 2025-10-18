'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Beşiktaş, iki dakikada yıkıldı

Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği'ne iki dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışında büyük yara aldı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 19:07, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 19:09
Yazdır
Beşiktaş, iki dakikada yıkıldı

Beşiktaş, evinde Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Maçı konuk ekip iki dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş zirve yarışında yara aldı.

Sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure forma giyemedi.

3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Yalçın, savunmanın sağında cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson'u görevlendirdi. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin yerine Cengiz Ünder'e ilk 11'de görev verirken, David Jurasek'i kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a sol bekte formayı teslim etti.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

36' Abraham ön direkte sağ ayağıyla dokunuşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı

İKİNCİ DEVRE

46' Cerny'nin yerine Mustafa oyuna girdi

47' Beşiktaş, Cengiz Ünder'in goüyle 1-0 öne geçti

71' Siyah beyazlılarda Cengiz'in yerine Rashica oyuna dahil oldu

75' Beşiktaş'ta Emirhan sarı kart gördü

79' Beşiktaş'ta Rıdvan yerine Jurasek, Abraham yerine Jota Silva oyuna dahil oldu

79' Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. David Jurasek, oyuna girer girmez topa ilk müdahalesinde kendi kalesine gol attı

81' Daryl Franco'nun golüyle konuk ekip maçı 2-1'e getirdi

90' Maç sona erdi


