Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

75' Bordo mavililerde Olaigbe ve Mustafa kenara geldi, Muçi ile Arif oyuna girdi.

62' Trabzonspor'da Oulai ile Okay oyundan alınırken, Zubkov ve Bouchouari oyuna dahil oldu.

Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'u 2-1 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Bordo mavili ekip puanını maç fazlasıyla 20 yaptı.

