Meteoroloji uyardı: Hava soğuyor, yağışlar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya'nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
19 Ekim 2025
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya'nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.