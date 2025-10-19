KKTC tarihinin en kritik seçimi bugün!

Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

KKTC tarihinin en kritik seçimi bugün!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 09:10, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 09:06
Yazdır
KKTC tarihinin en kritik seçimi bugün!

KKTC'de vatandaşlar cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandığa gitti.

Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy verebilecek.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber