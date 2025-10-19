Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Kadıköy'de 4 engelli kişi denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

Kadıköy Rıhtım İskelesi'nde engelli bir kişi denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için diğer 3 engelli kişi de denize atladı. Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisi denize düşen 4 kişiyi karaya çıkardı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti; 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da, Adalar İskelesi'nin yanında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi. Gruptan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören diğer 3 engelli kişi, arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu Deniz Polisiyle Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Denize düşen kişileri karaya çıkaran ekipler yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 1'i ağır 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan işitme engelli kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

