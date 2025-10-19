9 yaşındaki çocuk arı sokması sonucu yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arının sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 22:23, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 23:05
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Kırsal Çukurpınar Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Nisa Nur Gökçe, arı sokmasının ardından fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.