Borsa günü düşüşle tamamladı

'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kaybederek 10.467,20 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 18:33, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 18:35
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 120,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,62 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağına ABD'li şirketlerin finansal sonuçları yerleşirken, BIST 100 endeksi ise 10.408,09 seviyesini test ettikten sonra gelen alımlarla değer kazansa da günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesinin, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), ABD'de haftalık mortgage başvurularının ve Avro Bölgesi'nde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.250 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber