Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi

İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Paribu ve Papara'ya operasyon: 15 gözaltı
Paribu ve Papara'ya operasyon: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi

Japonya Parlamentosu, Sanae Takaichi'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti. Takaichi, parlamentonun 465 sandalyeli alt kanadında yapılan oylamada 237 oy alarak çoğunluğu elde etti. Üst mecliste de çoğunluğun onay vermesiyle birlikte, gün içinde resmen yemin ederek göreve başlayacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 08:33, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 08:34
Yazdır
Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi

Takaichi'nin seçilmesi, Japonya'da uzun süredir kırılması beklenen "cam tavanın" aşılması anlamına geliyor. Ancak yeni başbakan, aynı zamanda sert muhafazakar görüşleriyle tanınıyor. Takaichi'nin iktidara gelişi, ülkenin siyasi ekseninde sağa doğru belirgin bir kayış olarak yorumlanıyor.

Koalisyon hükümetiyle geldi

Seçim, Takaichi'nin partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ile sağ eğilimli Japon Yenilik Partisi (Japan Innovation Party) arasında dün varılan koalisyon anlaşmasının ardından yapıldı.

Eski Başbakan Şigeru İşiba, geçtiğimiz ay istifa ederek parti liderliği ve başbakanlık için Takaichi'nin önünü açmıştı.

Gündem: yaşam maliyeti ve göç

Yeni hükümetin öncelikli konularının, yükselen yaşam maliyetleri ve göç politikaları olacağı belirtiliyor. Takaichi'nin liderliğinde, Japonya'nın hem ekonomik hem de sosyal politikalarında daha milliyetçi bir yönelime gireceği öngörülüyor.

Bu gelişmeyle Japonya, 2025 itibarıyla tarihindeki ilk kadın başbakana sahip olmuş oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber