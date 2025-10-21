İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Mahkemeden emsal karar: Artık her polis ceza yazamayacak
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 186 tutuklama

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 19 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında gözaltına alınan 215 şüpheliden 186'sı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 13:12, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 13:13
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 186 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 19 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 99 kilo 580 gram kristal metamfetamin, 105 kilo 153 gram esrar, 4 milyon 117 bin 925 uyuşturucu hap, 627 kilo 876 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de bir villada uyuşturucu üretildiğini değerlendiren ekiplerin, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlediği öğrenildi.

Özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyon sırasında villada bulunan yabancı uyruklu 6 şüphelinin, evdeki tüpleri kırarak yangın çıkardığı, büyük ölçüde yanan villada polis ekiplerinin 214 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirdiği belirtildi.

215 şüpheliden 186'sı tutuklandı

Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 215 şüpheliden 186'sı tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Küçükçekmece'de bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binasının bahçesinde sergilendi.

Personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yıldız, "İstanbul Emniyeti olarak bu karanlık tehditle mücadelede kararlıyız. Tabii ki bu tehditle mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir." dedi.

