22 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle görüşecek, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı ve anlaşmaların imza töreni ile Katar Emiri Al Sani'nin onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılanacak ve onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(Doha/Maskat)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Düzce Üniversitesi 2025 - 2026 Akademik Yılı İlk Dersi'ne ve Düzce İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Düzce/10.00/10.30/11.00/13.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Arnavutköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/09.30/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni ile Karatay Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak ve burada gerçekleştirilecek evlilik kredisinden yararlanan çiftin nikah törenine iştirak edecek.

(Konya/14.00/15.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, şehit ailesini, Çocuk Esirgeme Kurumunu, Yaşam Yolu Huzurevi'ni ziyaret edecek, bölge toplantısı, Balıklıgöl gezisi ve Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Şanlıurfa/10.00/18.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Ticaret ve Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Rize/09.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi ekim ayı olağan toplantısına ve Yükseköğretim Kurulu ile İSO arasında MYO iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.45)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir müsabakaları oynanacak.

(Konya/Rize/20.00)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecekleri müsabaka öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.30/15.45)

4- Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Alman ekibi son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/17.00/18.00)

5- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecekleri maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yapacak.

(Samsun/13.30/16.00)

6- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacakları müsabaka öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Samsun/18.30/19.00)

7- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak, B Grubu'nda Türk Telekom ise İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Trento/21.00)

8- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında; C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, İspanya'nın Joventut Badalona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Badalona/21.30)

9- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu ikinci hafta maçında Aliağa Petkimspor, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Larnaka/19.00)

10- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında; B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Macaristan'ın Sopron Basket takımına konuk olacak, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

(Sopron/19.00/İstanbul/20.00)

11- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, E Grubu'nda Emlak Konut, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/18.30)

12- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları tamamlanacak. 1. Grup'ta Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gebze Belediyespor, 3. Grup'ta Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.00)

13- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftası; Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Göztepe-Aras Spor, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Bahçelievler Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank ve Zerenspor-Fenerbahçe Medicana maçlarıyla sona erecek.

(Aydın/15.00/İzmir/17.00/İstanbul/17.30/18.00/19.30/Ankara/19.30)

14- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasından Ortahisar Belediyespor-Göztepe ve dördüncü haftasından Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Trabzon/Muğla/17.00)