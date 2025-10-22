Hafta ortasında İstanbul'da trafik felç oldu

E-5 ve TEM bağlantı yolları ile Basın Ekspres ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde trafikte ilerleme zaman zaman durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 58 olarak kaydedildi.

İBB verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik oranı yüzde 76'ya ulaştı. Özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında yer alan verilere göre, 22 Ekim Çarşamba günü itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı. Yoğunluk haritasında birçok ana arterin kırmızıya döndüğü görüldü.

