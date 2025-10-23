Tarihi pullar PTT Pul Müzesi'nde koruma altında

MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Duran: Bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğiz
Duran: Bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğiz
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
Ana sayfaHaberler Yaşam

Tarihi pullar PTT Pul Müzesi'nde koruma altında

Türkiye'nin iletişim tarihinde 185 yılı geride bırakan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), başkent Ankara'daki PTT Pul Müzesi'nde bulunan nadir pulları, özel güvenlikli kasalarında ve iklimlendirme sistemleriyle koruyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 11:42, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 11:42
Yazdır
Tarihi pullar PTT Pul Müzesi'nde koruma altında

Ulus'ta yer alan tarihi binada 23 Ekim 2013'ten bu yana ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayan müze, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreci belgeleyen binlerce pulu bünyesinde barındırıyor.

Müzenin arşivinde 1864'ten günümüze kadar uzanan tüm dönemlere ait pullarla beraber Dünya Posta Birliği'ne (UPU) bağlı ülkelerin posta idarelerinden gelen pullar da yer alıyor. Pulların yanı sıra Türkiye'nin iletişim tarihinde telgraf, telefon ve mektup gibi haberleşme yolları için kullanılan birçok eşya, araç ve evrak sergileniyor.

"Pullar, posta tarihimizin evrakları"

PTT Pul Müzesi Müdürü Necati Nurcalı, yaptığı açıklamada, 6 yıldır müzede görev yaptığını, son 3 yıldır ise müdürlük görevini yürüttüğünü söyledi.

Müzenin 2013'te ziyarete açıldığını belirten Nurcalı, yıllar boyunca biriktirilen pulların ve evrakların müzede sergilendiğini, Osmanlı döneminin ilk pullarından itibaren bütün pulların arşivlerinde mevcut olduğunu anlattı.

Nurcalı, koleksiyonda, Atatürk'ün matem pullarının, birinci ölüm yıl dönümü pullarının da yer aldığı bilgisini vererek, "Koleksiyonda, Atatürk'ün ölümünün birinci yıl dönümü serisi, sekiz pulluk bir seri ve blok da mevcut. Orada önemli olan, Atatürk'ün ölüm tarihinin 1880 yazılmış olması. Bu, filatelistlerce saklanan, değerlendirilen bir evrak olma özelliği gösteriyor." dedi.

Koleksiyonda, PTT'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla tedavüle sürülen dört pulluk bir serinin de bulunduğunu aktaran Necati Nurcalı, "Bu seride, eski posta tatarı görüntüsü mevcut. Bunlar, postanın taşınma sürecinin 100 sene öncesi ve sonrasını anlatan pul serileri. Eski postacı kıyafetlerini ve posta taşıma usullerini görebileceğimiz ve PTT'nin 1940 yılı itibarıyla geldiği noktayı görebileceğimiz pullar" diye konuştu.

"Pul güvenliği açısından arşiv girişleri kapalı tutuluyor"

Pulların saklanma koşullarına, iklimlendirme ve güvenlik sistemlerine ilişkin bilgi veren Nurçalı, şunları paylaştı:

"Pul güvenliği açısından arşivlerimizin girişleri kapalı tutuluyor. 7 gün 24 saat kamerayla izleniyor ve güvenlik görevlilerince kontrolü sağlanıyor. Pullar, yapışkanlı bir materyal olduğu için normal kağıda göre farklı özellikler gösteriyor. Nemden, güneş ışığından, ultraviyole ışıktan ve fotoğraf makinesi flaşlarından uzak tutulması gerekiyor. Bunun için ışık değerleri ayarlanmış ortamlarda sergileniyor. Aynı zamanda iklimlendirme cihazları kullanılıyor. Ankara iklim açısından çok fazla nemli bir bölge değil. Deniz kenarında bir bölgede farklı bir iklimlendirme yöntemi kullanılması gerekirdi. Posta pulu eğer nemle karşılaşacak olursa kullanılmaz hale gelebilir."

PTT A.Ş'nin 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Necati Nurcalı, müzenin, posta, haberleşme ve iletişim tarihiyle iç içe olan koleksiyonlarla filateli alanında önemli pulları ziyaretçilerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Pul kültürünü aktarmaya gayret ediyoruz"

Müze çalışanı Çiğdem Şimşek Saygı ise pulların özel klasörlerde saklandığını belirterek, elle temastan kaçınma, ısı ve nem değerini koruma ile güneş ışığından uzak tutmanın, pulun korunması noktasında önemli olduğunu anlattı.

Saygı, 2024'te 100 bini aşkın kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirterek, okul gruplarının ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, posta ve haberleşmede kullanılan nesnelerin de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade eden Saygı, "Bu objelerin etrafında şekillenen pul kültürünü aktarmaya gayret ediyoruz. Osmanlı pulları büyük yaş grupları tarafından ilgi çekiyor. İlkokul, ortaokul grupları için çocuk pulları salonumuz var, onların daha çok ilgisini çekiyor. Güncel olarak yeni çıkmış pullarımız var. Cumhuriyet'in 100. yılı pulu, ilgi gören pullarımızdan. Katlarımızda 10 bini aşkın pulumuz var. Her birini ziyaret edebiliyor ve inceliyorlar." şeklinde konuştu.

PTT A.Ş'de çalışmanın ve tarihe tanıklık etmenin özel ve gurur verici olduğunu dile getiren Saygı, pulları saklamanın ötesinde, onları geleceğe aktarmanın ve sürdürülebilirliğini sağlamanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Saygı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni gelen nesillere pulun bir kültür olduğunu, bir ülkenin pullarını incelediğiniz zaman o ülkeyle ilgili sosyal, kültürel, ekonomik birçok bilgi edinebileceğinizi, o ülkenin tarihini öğrenebileceğinizi aktarıyoruz. Bu bir kültür ve bunu gelecek nesillere aktarmak da bizim en güzel görevlerimizden biri. Bir pul koleksiyoncusu yeniden yetişebiliyorsa, bizim mesleğimizin de devamlılığının sağlandığı anlamına geliyor."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber