Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 17 kişi öldü

Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ekim saat 01.06'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede Afgan uyruklu bir kişinin yardım talebinde bulunduğu, ihbar üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yardım talebinde bulunan kişinin ilk ifadesinde, Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıkları, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığı, botta 18 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını beyan etmesi üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara 77 personel ve 13 aracın katıldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı." ifadesi kullanıldı.