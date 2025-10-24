'Yenidoğan çetesi' savcısının tehdit edilmesi davasında 5 tahliye

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhuriyet Savcısı'nı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın yapıldığı salonda, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Duruşmada söz alan müşteki Yavuz Engin'in avukatı Ahmet Fırat Burkucu, yargılanan eylemin sadece kişiye yönelik değil, Cumhuriyet savcısına suikast girişimi olduğunu söyledi.

Eylemin yargı teşkilatına yapılmış bir saldırı olduğunu ifade eden Burkucu, "Sanıkların beyanlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Yavuz Engin'in bilgileri, fotoğrafları WhatsApp'tan paylaşılıyor. Tehdit ediliyor. Edilmekte kalmıyor faaliyete geçilmeye çalışılıyor. Müvekkilimin aracına bakılıyor, 20 dakika sonra Aylin Arslantatar tarafından Bolu'da olduğu ve ailesine kadar tüm bilgileri veriyor. Bu, tek başına yapılan bir eylem değil. Tutuksuz tüm sanıkların da tutuklanmasını istiyoruz. Sanıklardan birisi, Yavuz Engin'e 'Burada asıl örgüt lideri sensin.' deme cüreti bile göstermiştir." diye konuştu.

Müşteki avukatlarının beyanlarından sonra görüşünü bildiren duruşma savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

Sanık Mustafa Kemal Zengin, dosyanın tamamen yalan ve iftiralar üzerine kurulu olduğunu, ortada bir örgüt bulunmadığını savundu.

Duruşmada beyanların alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Sanıklardan Mustafa Kemal Zengin'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, diğer 5 sanığın ise tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, Aylin Arslantatar hakkında "konutu terk etmeme" ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırırken diğer sanıklar Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri getirdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in, yürüttüğü "yenidoğan çetesi" soruşturmasında tutuklu bulunan hemşire Tuğçe Toptemel'in tahliye edilmesi için tehdit edildiği yönünde başsavcılığa yazılı müracaatta bulunduğu belirtiliyor.

Bunun üzerine başlanan soruşturmada, savcı Engin'e yönelik suikast eylemi hazırlığında olan bir örgütün tespit edildiği anlatılan iddianamede, örgütün her türlü imkanının bulunduğu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibatlı olduğu kaydediliyor.

İddianamede, kamu görevlilerinden ve özel şirketlerde çalışan üyelerinden teknik bilgi ile destek alabilen, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen suç örgütüne ilişkin "silahlı hafiyelik örgütü" değerlendirmesi yapılıyor.

Örgüt üyelerinin genellikle Telegram ve WhatsApp uygulamaları üzerinden iletişime geçtikleri tespitine yer verilen iddianamede, dijital materyal incelemesi sonucunda, sanıkların birbirlerinin cep telefonu numaralarını ve geriye dönük konuşma ve görüşme kayıtlarını sildiklerinin belirlendiği aktarılıyor.

İddianamede, kendisini emekli müsteşar olarak tanıtan suç örgütünün elebaşı Mustafa Kemal Zengin'in, tutuklu Tuğçe Toptemel'in serbest bırakılması maksadıyla cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesi olayını organize ettiği ifade ediliyor.

Avukat Aylin Arslantatar'ın örgütün hukuki konularla ilgili yöneticisi olduğu öne sürülen iddianamede, örgüt yöneticisi olarak gösterilen Gökhan Güler'in ise maddi menfaat sağlamak maksadıyla cezaevinde tutuklu bulunan sanıkların usulsüz şekilde tahliye edilebilmesi için çalışmalar yaptığı, tahliye ettirdiği sanıklardan menfaat elde ederek suç örgütüne maddi gelir sağladığı vurgulanıyor.

- Ceza istemleri

İddianamede, elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile örgüt yöneticileri Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet", "ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Örgüt üyeleri Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "yargı görevini yapanı etkileme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle tehditte bulunmak", "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek", "kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.