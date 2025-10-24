Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ayşe Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 22:16, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 22:32
Ayşe Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Barım hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından 22 Ekim'de düzenlenen raporun değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildiğini belirtti.

Kararda, ATK'nın raporunda, Barım'ın hastane şartlarında tedavisine devam edildiği, dosyadaki mevcut belgelerine göre halihazırda hastane şartlarında tedavisine devam edilmesi gerektiği ve cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığı ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Raporda, Barım'ın bir ay sonra son durumunu gösteren bazı tetkikleri ile beraber ATK'ya muayene edilmek üzere gönderilmesinin ardından bazı hususlar hakkında yeniden değerlendirme yapılabileceğinin de yer aldığı kararda ifade edildi.

Kararda, Barım hakkında bu aşamada esas mahkemesince uygulanması öngörülen adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve faydalı olacağı öngörüldüğünden, sanık hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırıldığı kaydedildi.

- Ne olmuştu?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Duruşma savcısı, Barım'ın tahliyesine itiraz etmişti.

Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme heyeti, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik duruşma savcısının yaptığı itirazı incelemişti.

İtirazı kabul eden mahkeme heyeti, Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

