Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kasım ayındaki seminer dönemine ilişkin açıklamada bulundu. X hesabından paylaşım yapan Bakan Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı.
Tekin paylaşımında, "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
📌 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftası çevrim içi olarak gerçekleştirilecek❗️Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 28, 2025
Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak.