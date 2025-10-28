Manisa'da 5 ilçede eğitime 'deprem' arası
Dün Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6,1'lik deprem Manisa'yı da etkiledi. 26 evde hasar tespit edildi, çok sayıda kişi panik nedeniyle yaralandı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 11:40, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 11:41
Vali Özkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi.
Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.
Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.