5 kişinin öldüğü lokantadaki patlamaya ilişkin davada karar

Erdoğan'dan düşen askeri kargo uçağına dair açıklama
Erdoğan'dan düşen askeri kargo uçağına dair açıklama
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

5 kişinin öldüğü lokantadaki patlamaya ilişkin davada karar

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, iş yeri sahibi Gülten Kul'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi, tüp firması bölge sorumlusunun cezası ise para cezasına çevrildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 13:36, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 15:01
Yazdır
5 kişinin öldüğü lokantadaki patlamaya ilişkin davada karar

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği iddia edilen tutuklu sanık Mustafa Koç, tutuksuz sanıklar lokantanın işletmecisi Gülten Kul, tüp firmasının Ege bölge sorumlusu Osman İnce katıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İnce'nin avukatları tarafından akademisyenlerce hazırlanan bilirkişi raporları okunarak dosyaya eklendi.

Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaayı celse arasında hazırlanarak dosyaya eklendiğini söyledi.

Mütalaaya karşı avukatlar görüş bildirdi.

Mağdur ailelerden bir kısmının avukatı Mustafa Sağ, iş yerinin ruhsatı ile gaz sensörünün bulunmadığı, havalandırmanın tahta ile kapatıldığı ve yasak olmasına rağmen sanayi tüpü takılan iş yerinde tüp bayisince herhangi bir eğitim verilmeden sertifikasız kişinin tüpü değiştirmesine izin verildiğini ifade ederek, "Böyle gerçekleşen bir olaya basit taksir diyebilmenin suçların önünü açma sonucunu doğuracaktır." dedi.

- Sanıklar savunma yaptı

İş yeri sahibi Kul, tüpü değiştiren Koç'un aceleci şekilde davrandığını ileri sürerek, "Yaşanan olay beni üzüyor. Keşke kontrollerini yapsaydı. Bizim havalandırmamız vardı, belediyeye de başvurumuz vardı. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Patlamada ben de ölebilirdim." dedi.

Mustafa Koç ise tüpü değiştirdikten sonra contasını taktığını ve bunu kontrol ettiğini öne sürerek, "Günde 2-3 defa tüp taktığım için hangi tüpün gaz kaçırıp kaçırmayacağını anlarım. Bağlantımda sorun olsaydı aynı gün akşam saatlerinde Gülten Kul sigara içmektedir, dolayısıyla o zaman patlama olurdu. Contaları her zaman sıfır olarak takıyoruz, yeni conta masrafsızdır. Belgemi alamadım ama tedbirsiz davranmadım. Benim de yakınlarım o patlamada ölebilirdi." diye konuştu.

Osman İnce, belediye yetkililerinin zamanında denetleme yapmadığına dikkati çekerek, "Uygulama yapıp kapanış verseydi bugün bu olay yaşanmazdı. Bizim servis elemanını denetleme ve yönlendirme imkanımız yok." dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan takdiri indirim uyguladığı sanıklardan Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay hapis, diğer sanık Gülten Kul'a 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, Kul'un, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin devam ettiğini belirtti.

Osman İnce'ye de verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası da 364 bin lira para cezasına çevrildi.

Patlamada 2 kızını kaybeden İbrahim Savucu, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada, "Mahkemeleri takip ettik, herkes birbirini suçluyor. Bu konunun takipçisi olacağız, arkasını bırakmayacağız. Ciğerimiz yanıyor. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. İstinaf mahkemesi, bölge mahkemeleri, Adalet Bakanlığı... Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

- Olay

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran 2024'te yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Gülten Kul ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen Mustafa Koç tutuklanmıştı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, LPG'de sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edilmişti.

Bilirkişi raporu sonrası LPG dağıtıcı şirketin Ege bölge sorumlusu Osman İnce hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheliler hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yargılama esnasında tutuklu yargılanan iş yeri sahibi Gülten Kul, tahliye edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber