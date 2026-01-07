Otomotiv ihracatında rekor üstüne rekor

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar küresel ticaretin seyrini etkilerken sektörel açıdan mal ihracatı kritik bir önem kazandı.

Küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği, dış ticaretteki artış hızının tarihsel ortalamaların altında kaldığı bir dönemde ticaret savaşları, gümrük vergisi artışları ve korumacılık eğilimlerinin güç kazanması süreci daha zorlu bir hale getirdi. Söz konusu dönemde Türkiye, geniş üretim kapasitesi, ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla pozitif şekilde ayrıştı.

Küresel tedarik zincirinin aksadığı geçen yıl, Türkiye'nin otomotiv sektörü güçlü performansıyla öne çıktı.

Geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, son 3 yılda kesintisiz rekor kırarak dış satımdaki liderliğini pekiştirdi. Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2024'te otomotiv ihracatı 37,2 milyar dolar, 2023'te 35 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı 2022'de ise 31 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu sektörün dış satımı, salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedildiği 2021 ve 2020'de sırasıyla 20,2 milyar dolar ve 25,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da 30,6 milyar dolar, 2018'de 31,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 17,5 oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı 2025'te önceki yıla göre yüzde 4,5 artış göstererek 273 milyar 434 milyon 19 bin dolar oldu. Aralık ayında da ihracat, yüzde 12,8 artışla 26,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv sektörü, geçen yıl 41,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Sektörün ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 17,5 olarak hesaplandı

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen yıl otomotivde en fazla ihracat 6,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 5,1 milyar dolarla Fransa, 4,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3,4 milyar dolarla İspanya ve 3,3 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 1,8 milyar dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 907,6 milyon dolarla İspanya, 730,5 milyon dolarla Fransa, 474,3 milyon dolarla Slovenya, 401,1 milyon dolarla Romanya izledi.

Söz konusu dönemde sektörün Slovenya'ya 2,3 milyar dolar, Romanya'ya ise 1,6 milyar dolarlık ihracat yaptığı belirlendi.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 12,3 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Bursa'dan 9,2 milyar dolar, İstanbul'dan 8,6 milyar dolar, Sakarya'dan 5 milyar dolar, Ankara'dan 1,9 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.