Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bu yıl 60 ülke 'ihracatta hedef pazar' olarak belirlendi

Ticaret Bakanlığı, alternatif pazarlara yönelik ihracatın geliştirilmesi ve ilave destek uygulanması amacıyla bu yıl 60 ülkeyi "hedef pazar" olarak tespit etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 12:00, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 12:10
Bakanlık, ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenilir olmasını sağlamak, yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatı teşvik etmek, böylelikle sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla birçok çalışma yürütüyor.

Bakanlıkça, ihracat potansiyelinin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hedefiyle ihracatçılara çeşitli alanlarda destekler sağlanıyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça her yıl, Türkiye'nin dış ticaret politikaları çerçevesinde stratejik öncelik taşıyan ve ihracat potansiyeli yüksek görülen pazarlar, "hedef ülkeler" olarak belirleniyor. Bakanlık, bu ülkelere ihracat yapan firmaları özel teşvik mekanizmaları ile destekliyor.

Hedef ülkeler belirlenirken, her yıl ülkelerin küresel e-ticaretteki payları, pazara giriş şartları, uzaklıkları ve Bakanlığın ihracat stratejileri gözetiliyor.

Türkiye'nin dış ticaret stratejisinde önemli bir yere sahip olan bu ülkeler tespit edilirken küresel siyasi ve ekonomik konjonktüre göre de hareket ediliyor.

Firmalar bu pazarlara yönlendiriliyor

Böylece geleneksel pazarlardaki muhtemel daralmanın ihracata etkisinin azaltılması ve alternatif pazarlara ihracatın artırılması hedefleniyor. Firmaların yönlendirilebileceği farklı hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla makroekonomik göstergeler, büyüme-pay matrisi ve pazar çeşitlendirmesi analizleri temel alınıyor.

Bu çalışmalarda Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesindeki ülkeler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi kapsamında incelenen ülkeler dikkate alınıyor.

İhracat Destekleri Hakkında Karar doğrultusunda belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için ilave destek uygulanıyor. Özellikle e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, sektörel ticaret ve alım heyeti ve pazaryeri komisyon gideri gibi birçok alanda destek sağlanıyor.

60 ülke belirlendi

Bakanlık tarafından bu kapsamda yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda bu yıl 60 ülke "ihracatta hedef ülke" olarak tespit edildi. Bu ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Suriye, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam."

Geçen yıl ihracatta hedef ülke sayısı 55 olarak belirlenmişti. Bu yıl mevcut ülkelere Filistin, Macaristan, Makedonya, Slovakya ve Suriye de dahil edildi.

Bu Habere Tepkiniz

