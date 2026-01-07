Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör serbest bırakıldı

Aralarında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk ve televizyon ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 23 kişi uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. Güngör, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haber Giriş : 07 Ocak 2026 12:15, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 12:12
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve dün Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan 23 isim Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve televizyon ünlüsü Ceyda Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kimler gözaltındaydı?

Soruşturma kapsamında şu isimler gözaltına alınmıştı:

*Binnur Buse Alper

*Merve Eryiğit

*Özge Bitmez

*Veysel Avcı

*Sevgi Taşdan

*Sedef Selen Atmaca

*Arif Altunbulak

*Doğukan Güngör

*Burak Altındağ

*Gizem Özköroğlu

*Gülsüm Bayrak

*Saniye Deniz

*Merve Uslu

*Ece Cerenbeli

*Berna Aracı

*Bülent Tetik (Cezaevinde)

*Lerna Elmas

*Ceren Yıldırım

*Gözde Anuk

*Duygu Açıksöz

*Nevin Şimşek

*Hakan Yıldız

*Muzaffer Yıldırım

*Koray Beşlı

*Alya Şahinler

*Ceyda Ersoy

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.

