Tarım sayımının yüzde 90'ı tamamlandı

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin 8'inci ve en kapsamlı genel tarım sayımı Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle devam ediyor.

Bu kapsamda, tarımsal işletmelerin randevu usulüyle sayım bürolarına davet edilmesi ve yüz yüze görüşmeyle verinin derlenmesi ana yöntem olarak kullanılıyor. İsteyen tarımsal işletmelerse e-Devlet kimlik doğrulama yoluyla kendi anketlerini sayım bürolarına gelmeden internet sitesinden doldurabiliyor. Ayrıca cevaplayıcı yükünün az olduğu durumlarda da tarımsal işletmelere telefonla anket uygulanıyor.

Sayım kapsamında geçen yılın ekim ayında, birinci aşamada kayıt altına alınamayan potansiyel tarım parsellerinin tekrar taranmasına yönelik yeni çalışma başlatıldı.

Bu çalışmada Bakanlık tarafından görevlendirilen personelin koordinatörlüğünde köy ve mahalle muhtarları tarafından tespit edilen parsel ve çiftçi bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığınca dijital ortama aktarıldı ve daha sonra paydaş kurum TÜİK ile paylaşıldı. Aralık 2025 ortası itibarıyla yeni çalışma kapsamında tespit edilenlere TÜİK tarafından anket uygulanmaya başlandı.

Genel tarım sayımında bugüne kadar yaklaşık 3,7 milyon anket gerçekleştirilirken 20 milyondan fazla parsele ilişkin veri derlendi. Süreci devam eden anketlerle birlikte çalışmanın yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı.

Alan uygulaması 30 Ocak'a kadar uzatıldı

Öte yandan, TÜİK genelgesiyle genel tarım sayımının alan uygulamasının 30 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Bu tarihe kadar sayım büroları da açık olacak. Yapılan yeni çalışmada tespit edilen kitleden yüz yüze görüşme yöntemiyle, telefonla veya internet üzerinden veri derlenmeye devam edilecek.

Ayrıca, Bakanlık tarafından henüz kayıt altına alınamayan tarım arazilerinin taranmasına yönelik çalışmalara bu ay da devam edilecek.

Sonuçların açıklanması için geri sayım başladı

Genel Tarım Sayımı Projesi kapsamında, bu yılın mart-nisan döneminde çalışmanın tamsayım bölümü sonucu elde edilecek kapsamlı tarımsal işletme listesi çerçeve olarak kullanılarak, iş gücü, toprak yönetimi, hayvan barınakları ve gübre yönetimi, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı gibi farklı yapısal konularda örneklem araştırmaları yürütülmesi planlanıyor. Genel tarım sayımının temel sonuçlarının yılın ikinci yarısında kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.