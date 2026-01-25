Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021'de henüz 5 günlük D.E.B'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.

Polise teslim olan Hazel D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adli süreç başlatıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bağrıyanık, SEGBİS sistemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak yaptığı savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine hakim, güvenlik kamerası görüntülerini açıp izledi.

"YAPTIĞIM İŞLEM USÜLE UYGUNDUR"

Hakim, görüntülerde kan alma tüpüyle bebeğe vurduğu, tırnaklarıyla saçını kazıdığı ve etini sıkarak havaya kaldırdığı anları sorması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, "Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum.

Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için bunu temizlemek için mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Mağdurun kanını almak ve pozisyon vermek ve hastanın fonksiyonlarının uyarı sistemlerini dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı, başka bir amacım yoktu" dedi.

"PİŞMANIM, ANLIK BİR REFLEKSLE YAPTIM"

Hakim, görüntülerde Deniz Esin Bozoklar'ın başına defalarca kez vurmasının, bacağını sıkıp hızlıca çekmesinin eliyle karın bölgesini sıkmasının da görüntülerde yer aldığını hatırlatması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, yanıt olarak şunları kaydetti:

Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım. Sıkma amacı kesinlikle olmamıştır, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu var, pozisyonunu düzeltmek için yapmış olduğum eylemdir.

Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı olduğu için dışarı kaka yaptığı için orayı sıkıp tampon şekilde kapatmam lazımdı enfeksiyon nedeniyle, oranın kapalı kalması gerektiği için yaptım. Hastanın doğuştan beslenme problemi olduğu için bağırsakların dışarı açılma ameliyatı yapılmıştı çocuk cerrahı tarafından.



