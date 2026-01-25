Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı personel dövdü

Keçiören Belediyesi, bir belediye çalışanının fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla sarsıldı. İddiaya göre, belediyede çalışan bir personel, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ve Zabıta Müdürü'nün de dahil olduğu bir olayda darp edildi. Yüzünde ve vücudunda hasar oluşan personelin darp raporu alarak şikayetçi olduğu belirtilirken, olay Ankara siyasetinde de geniş yankı buldu.

Olay Yargıya Taşındı: "Karakola İntikal Etti"

Yaşanan olayla ilgili ilk çarpıcı açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ve beraberindekilerin personeli darbettiğini iddia etti. Olayın karakola intikal ettiğini belirten Gökçek, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

CHPli belediyeler, zıvanadan çıktı!



Keçiören Belediyesinde mobbing iddialarına darp da eklendi.



Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ve Zabıta Müdürünün bir personeli öldüresiye dövdürdüğü iddia edildi. pic.twitter.com/FedRx7wtEU Mehmet Ardıç 🇹🇷 (@MehmetArdic_) January 25, 2026

Turgut Altınok'tan Sert Tepki: "Hizmet mi Barbarlık mı?"

Keçiören Belediyesi eski Başkanı Turgut Altınok da konuyla ilgili oldukça sert bir açıklama yayınladı. Altınok, personelin öldüresiye dövüldüğü iddialarını "barbarlık" olarak nitelendirerek şu soruları yöneltti:

"Siz çete misiniz, organize örgüt mü? Personelleri öldüresiye dövmek ne demek? Sizin işiniz hizmet etmek mi yoksa adam dövmek mi?"

Altınok ayrıca, yerel seçimlerin ardından belediyede çalışan personellere yönelik sistematik bir mobbing ve baskı uygulandığını iddia ederek, üniversite mezunu personelin ve kadın çalışanların ağır koşullarda çalıştırıldığını savundu.

Belediye Yönetiminden Açıklama Bekleniyor

İddiaların odağındaki Keçiören Belediyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut'tan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kamuoyu, darp edildiği öne sürülen personelin sağlık durumunu ve belediye yönetiminin iddialara vereceği yanıtı merakla bekliyor. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.