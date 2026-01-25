Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü önünde EYP'li saldırı
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı personel dövdü

Ankara Keçiören Belediyesi'nde görevli bir personelin, Belediye Başkan Yardımcısı ve bir birim müdürü tarafından darp edildiği iddiası başkenti hareketlendirdi. Olayın emniyete intikal etmesinin ardından eski belediye başkanlarından peş peşe sert açıklamalar geldi.

25 Ocak 2026
Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı personel dövdü

Keçiören Belediyesi, bir belediye çalışanının fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla sarsıldı. İddiaya göre, belediyede çalışan bir personel, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ve Zabıta Müdürü'nün de dahil olduğu bir olayda darp edildi. Yüzünde ve vücudunda hasar oluşan personelin darp raporu alarak şikayetçi olduğu belirtilirken, olay Ankara siyasetinde de geniş yankı buldu.

Olay Yargıya Taşındı: "Karakola İntikal Etti"

Yaşanan olayla ilgili ilk çarpıcı açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ve beraberindekilerin personeli darbettiğini iddia etti. Olayın karakola intikal ettiğini belirten Gökçek, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Turgut Altınok'tan Sert Tepki: "Hizmet mi Barbarlık mı?"

Keçiören Belediyesi eski Başkanı Turgut Altınok da konuyla ilgili oldukça sert bir açıklama yayınladı. Altınok, personelin öldüresiye dövüldüğü iddialarını "barbarlık" olarak nitelendirerek şu soruları yöneltti:

"Siz çete misiniz, organize örgüt mü? Personelleri öldüresiye dövmek ne demek? Sizin işiniz hizmet etmek mi yoksa adam dövmek mi?"

Altınok ayrıca, yerel seçimlerin ardından belediyede çalışan personellere yönelik sistematik bir mobbing ve baskı uygulandığını iddia ederek, üniversite mezunu personelin ve kadın çalışanların ağır koşullarda çalıştırıldığını savundu.

Belediye Yönetiminden Açıklama Bekleniyor

İddiaların odağındaki Keçiören Belediyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut'tan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kamuoyu, darp edildiği öne sürülen personelin sağlık durumunu ve belediye yönetiminin iddialara vereceği yanıtı merakla bekliyor. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

