Kredi vaadi hayatını kararttı: Iban'ını verdi, çok sayıda dava açıldı

Kütahya'da bir seramik fabrikasında çalışan genç, kimlik bilgileri kullanılarak açılan hesabı üzerinden dolandırıldığını, bu sebeple hakkında çok sayıda dava açıldığını ve 1 yıl tutuklu kaldığını söyleyerek sosyal medya üzerinden verilen kredi vaatlerine kanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 15:43, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 16:10
İddiaya göre, maddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde sosyal medyada karşısına çıkan kredi reklamı, 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu için umut oldu. Kendilerini banka ve finans kuruluşu çalışanı olarak tanıtan kişiler, 55 bin TL kredi vaadiyle Çınaroğlu'nun güvenini kazandı. İşlemlerin tamamlanması için bir ödeme kuruluşu üzerinden hesap açılması istendi ve Uğur Çınaroğlu'ndan kimlik bilgileri talep edildi. Paylaşılan bilgiler sonrası Çınaroğlu adına açılan hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. Yaşananlardan habersiz olduğunu belirten Çınaroğlu, bir sabah kendisini sanık olarak mahkeme karşısında bulduğunu söyledi. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çınaroğlu, bir yıl tutuklu kaldı.

"İbanım yüzünden 10 dosyam var"

Olayın 22 Kasım 2024'te yaşandığını söyleyen Uğur Çınaroğlu, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle ödeme kuruluşunda hesap açtığını belirtti. Çınaroğlu, "Hesabı kendi numara ve mailleri üzerine açtıkları için hesaba hiç ulaşamadım. Süreç uzayınca hesabım dolandırıcılıkta kullanıldı. Ben hesabımı vermek istemedim. Ancak kimlik bilgilerimle hesap açılmış. Dolandırıcılığı onlar yaptı ama iban benim olduğu için suçlu duruma düştüm. İbanım yüzünden hakkımda 10 dosya açıldı. Bir yıl tutuklu kaldım, hayatım altüst oldu. Kendisini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanıyorum. Kimsenin iban mağduru olmasını istemiyorum. Sosyal medya üzerinden linklere tıklamayın, para ve kredi vaatlerine inanmayın" dedi.

Gençler için çağrı

Birçok gencin benzer yöntemlerle mağdur edildiğini vurgulayan Çınaroğlu, yetkililere çağrıda bulunarak, "Biz genciz ve çok sayıda genç bu şekilde mağdur oluyor. Ödeme kuruluşları üzerinden açılan hesaplar dolandırıcılıkta kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

