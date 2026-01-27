Tonlarca betonun altında kaldılar: 1 işçi öldü

BESOB Kestel Sanayi Sitesi inşaatında beton dökülen kalıpların çökmesi sonucu 3 işçi tonlarca ağırlığında yeni dökülmüş betonun ve demir parçaların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin özverili ve yoğun gayretlerinin ardından tonlarca ağırlıkta taze beton kalıpların altından boşaltıldı. Beton içinden sağ olarak çıkarılan 2 işçi hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Betonun içinde kalıp çıkamayan işçi Aslan Kurşun'un ise olay yerinde yapılan çalışmalar neticesi cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri sürerken, çökme nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.