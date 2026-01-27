İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
Bartın'da aile faciası: Tartıştığı eşini öldüren adam intihar etti

Bartın'ın Derbent köyünde 4 çocuk sahibi bir çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti; Nihat Çakır, eşi Rukiye Çakır'ı öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Haber Giriş : 27 Ocak 2026 21:20, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 22:00
Bartın'da yaşanan olay, Derbent köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı evin çatı katında Nihat Çakır (58) ile eşi Rukiye Çakır (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay trajediyle sonuçlandı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, çatı katında çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuklar evde değildi

Çiftin dört çocuğunun olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Nihat ve Rukiye Çakır'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

