Bartın'da aile faciası: Tartıştığı eşini öldüren adam intihar etti

Bartın'da yaşanan olay, Derbent köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı evin çatı katında Nihat Çakır (58) ile eşi Rukiye Çakır (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay trajediyle sonuçlandı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, çatı katında çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuklar evde değildi

Çiftin dört çocuğunun olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Nihat ve Rukiye Çakır'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.